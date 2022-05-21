Video: Çinli Araştırmacılar Everest'te 6.500 Metrede Keşif Gezisine Devam Ediyor

XU MİN, Çin Bilimler Akademisi Kuzeybatı Eko-Çevre ve Kaynaklar Enstitüsü Araştırmacısı:

"Bugün, Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki bilimsel keşif gezisinin 21. günü.

İşte buzlu bir kola. Bir buzlu kola daha.

Kahvaltımız da bu, bisküvili yulaf.

Bugün üç grup halinde çalışacağız.

Bir grup çukur kazmak için buzun üzerine çıkacak.

Diğer grup drone uçuracak.

Bir diğeri ise 3D lazer tarama yapacak.

Bugün hava güzel. Yola çıkıyoruz.

Buzulda yürüyen çukur kazma ekibini görebiliyoruz.

Bu bir keşif helikopteri.

6.500 metredeki kamp hemen ileride.

Şimdi kamptayız.

Bakın (dağ) tepemizde.

Artık 6.500 metredeki kampı geride bıraktık.

Sırt boyunca ilerideki Kuzey Geçidi'ne gidiyoruz.

İlk ölçüm noktasında işimizi bitirdik.

Bu ikinci ölçüm noktası.

Bu da üçüncü ölçüm noktası.

Az önce dağcıların kampından geçtik.

Bu, bugün için son ölçüm noktası.

Kampımızdan çok uzakta değil, kampımız şu yönde.

Bugünkü tarama çalışması tamamlandı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.