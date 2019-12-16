Video: 'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: 'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de - Son Dakika Dünya

Video: 'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de

6 saat önce

'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de gerçekleşti.

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'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de gerçekleşti. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan yüzlerce kadın hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek artan kadın cinayetlerini protesto etti.View on euronews

Video: 'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:48 
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