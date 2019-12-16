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Video: 'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de
6 saat önce
'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de gerçekleşti.
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'Las Tesis' İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de gerçekleşti. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan yüzlerce kadın hem Türkçe hem İspanyolca dans ederek artan kadın cinayetlerini protesto etti.View on euronews
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16.12.2019 19:23:53. #1.13#
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