Son Dakika Haberleri: Video: Maymunlar Ağaç Dallarını Merdiven Yapıp Hayvanat Bahçesinden Kaçtı

Video: Maymunlar Ağaç Dallarını Merdiven Yapıp Hayvanat Bahçesinden Kaçtı

1 saat önce

Kuzey İrlanda'da bir hayvanat bahçesindeki maymunların fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırdıktan sonra merdiven olarak kullanarak kaçmayı başardıkları bildirildi.

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Kuzey İrlanda'da bir hayvanat bahçesindeki maymunların fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırdıktan sonra merdiven olarak kullanarak kaçmayı başardıkları bildirildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:28 

Kuzey İrlanda, Dünya
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