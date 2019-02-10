Video: Maymunlar Ağaç Dallarını Merdiven Yapıp Hayvanat Bahçesinden Kaçtı
1 saat önce
Kuzey İrlanda'da bir hayvanat bahçesindeki maymunların fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırdıktan sonra merdiven olarak kullanarak kaçmayı başardıkları bildirildi.
Kuzey İrlanda
'da bir hayvanat bahçesindeki maymunların fırtına nedeniyle zayıflayan ağaç dallarını kırdıktan sonra merdiven olarak kullanarak kaçmayı başardıkları bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:28
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