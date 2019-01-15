Video | Metroda Elinde Pala ile Dolaşan Şüpheli Panik Yarattı
47 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde tuttuğu pala ile etrafa korku saçan bir kişi, elektrikli tabanca ile etkisi hale getirildi.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da elinde tuttuğu pala ile etrafa korku saçan bir kişi, elektrikli tabanca ile etkisi hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43
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