Son Dakika Haberleri: Video | Metroda Elinde Pala ile Dolaşan Şüpheli Panik Yarattı

Video | Metroda Elinde Pala ile Dolaşan Şüpheli Panik Yarattı

47 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde tuttuğu pala ile etrafa korku saçan bir kişi, elektrikli tabanca ile etkisi hale getirildi.

">
İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde tuttuğu pala ile etrafa korku saçan bir kişi, elektrikli tabanca ile etkisi hale getirildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı Uçağa Gizlice Giren Karga, Business Class'ta Londra'ya Uçtu

ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:30:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Metroda Elinde Pala ile Dolaşan Şüpheli Panik Yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]