Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı

03.05.2022 11:42
Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının dört ay önce yürürlüğe girmesinin ardından, anlaşma uyarınca Çin'in batısındaki kara-deniz ticaret koridoru boyunca yük treni hizmetleri artırıldı.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının dört ay önce yürürlüğe girmesinin ardından, anlaşma uyarınca Çin'in batısındaki kara-deniz ticaret koridoru boyunca yük treni hizmetleri artırıldı.

RCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye 10 ülke ile Çin de dahil olmak üzere serbest ticaret ortakları arasında yapılan bir mega ticaret anlaşması.

Kağıt hamuru, seramik karolar ve çeşitli ürünlerle tam kapasite dolu bir yük treni Çarşamba günü, ülkenin güneyindeki liman kenti Qinzhou'dan kuzeye doğru yola çıktı.

Tren, iki gün sonra Çin'in batısındaki Chongqing'e ulaştı.

Tren, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'ndan geçti.

Koridor, Singapur ve Chongqing'in operasyon merkezi olduğu Çin'in eyalet düzeyinde bölgeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçit.

ZHANG XİNGYAN, Chongqing Xiaokang Grup İthalat ve İhracat Şirketi Genel Müdürü:

"Eskiden, geleneksel nehir-deniz ulaşım yöntemi aracılığıyla, malların Chongqing'den Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya taşınması 30 günden fazla sürerdi. Ancak Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, lojistik süresini en fazla 20 güne indirdi ve bu da yalnızca ulaşım verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketimizin kapsamlı lojistik maliyetini düşürdü."

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun 2017'deki açılışından bu yana, Chongqing'den koridor aracılığıyla taşınan TEU (20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) sayısı, 3.000'den az iken 2021'de 112.000'e yükseldi.

LAN JİNGZONG, Çin Demiryolu Nanning Grup Limited Şirketi'nin Nakliye Pazar Analizi Departmanı Yöneticisi:

"Sevkiyatı yapılan mallar seramik ve inşaat panoları da dahil olmak üzere onlarca kategoriden, tahıl, oto yedek parçaları, bilgisayar aksesuarları ve dekoratif materyaller gibi 640'ın üzerinde kategoriye genişledi. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısını dünyanın geri kalanıyla birleştiren önemli bir kanal haline geldi, ayrıca iç ve dış pazarların "çift dolaşımı" için önemli bir itici güç görevi görüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Seramik, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement