Video | Vinçle Taşınan Sinagogdan Noel Kutlamalarına 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları
27 dakika önce
Geçtiğimiz hafta Ortodoks aleminin kutladığı Noel'den vinçle taşınan sinagoga kadar ilgi çeken haberlerin fotoğraflarını derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:36 Kaynak: Youtube
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