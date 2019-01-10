Son Dakika Haberleri: Video | Yemen'de Askeri Geçit Törenine İha'lı Saldırı Anı Kamerada

Video | Yemen'de Askeri Geçit Törenine İha'lı Saldırı Anı Kamerada

24 dakika önce

Yemen'in Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.

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Yemen'in Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:49 

Yemen, Dünya
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