Video | Yemen'de Askeri Geçit Törenine İha'lı Saldırı Anı Kamerada
24 dakika önce
Yemen'in Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.
Yemen
'in Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:49
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