Video: Yıllık Göçleri Sırasında Yolları Geçen Tibet Antilopları - Son Dakika
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Video: Yıllık Göçleri Sırasında Yolları Geçen Tibet Antilopları

24.05.2022 11:01
Video: Yıllık Göçleri Sırasında Yolları Geçen Tibet Antilopları

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın çalışanları, göçleri sırasında Qinghai-Tibet otoyolunu geçen Tibet antiloplarını görüntüledi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın çalışanları, göçleri sırasında Qinghai- Tibet otoyolunu geçen Tibet antiloplarını görüntüledi.

Her yıl binlerce hamile Tibet antilobu Kasım ya da Aralık ayındaki çiftleşmelerinin ardından Mayıs ayında doğum yapmak için Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kalbine doğru olan göçlerine başlıyor ve Ağustos civarında yavrularıyla beraber ayrılıyorlar.

21 Mayıs itibariyle bu yıl yaklaşık 1.480 Tibet antilobu göçe başladı.

Kaçak avlanma karşıtı kampanya ve yasadışı avlanma yasağı sayesinde Hoh Xil şu anda 70.000'den fazla Tibet antilobunun yuvası.

Tibet antiloplarının sayısı son yüz yılda 70.000 gibi düşük sayılardan 300.000 civarına yükseldi. Tibet antiloplarının Çin'deki statüsü Ağustos 2021'de "tehlike altında" olmaktan çıkarıldı ve "yakın tehdit altında" olarak nitelendirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.

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Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara Tibet'teki Butuo Gölü'nden Bir Manzara Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Yeni Ulusal Parklar Kuracak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kasım, Mayıs, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Yıllık Göçleri Sırasında Yolları Geçen Tibet Antilopları - Son Dakika


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