Vincent Aboubakar: Hikayenin devamını yazmak için geri geldim

"Şu anda iyiyim, oynamaya hazırım"

"Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi"

"Oynamayı tercih ettim""9 numarada kendimi rahat hissediyorum""1'inci, 2'nci santrfor söylemine katılmıyorum""Hocamızın bizden istediğini anlayıp, sahaya aktarmamız lazım""Kalbimin derinliklerinden taraftar grubunu kimse silemezdi""İyi bir sezon geçirmem lazım""Sakatlandıktan sonra işler kötü gitmeye başladı""30 gol atarsınız ama takım olarak bir şey kazanamazsınız, bunun benim açımdan bir anlamı yok""Bu meydan okumaya ruhen hazırım""İspanya'dan teklif vardı""Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler vermeye geldim"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, "Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Şu anda iyiyim" dedi.Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibini antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekiple yarım kalan hikayesini devam ettirmek için burada olduğunu söyleyen Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve takım arkadaşlarıma beni sıcak şekilde karşıladıkları için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu. O hikayenin devamını yazmaya geri geldim. Bu hikayeyi devam ettirmek için buradayım" şeklinde konuştu."ŞU ANDA İYİYİM, OYNAMAYA HAZIRIM"Kulübüyle yaptığı sözleşmesinde sakatlığıyla ilgili bir madde olduğunu ifade eden Aboubakar, "Evet böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Şu anda iyiyim, oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" diye konuştu."GEÇEN SENE OYNAMAMA SEBEBİM TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİYDİ"Porto'da geçen sezon çok fazla forma şansı bulamama sebebinin teknik direktör tercihi olduğunu belirten Kamerunlu golcü, "Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi. Ben antrenmanlarda yüzde 100'ümü verdim. Nürnberg maçında da bana şans geldi ve 2 gol attım. Sonrasında yine forma şansı bulamadım. Bu tamamen hocanın tercihiydi. Buna da saygı duymak lazım. Takım arkadaşlarım beni burada çok iyi karşıladılar. Beni desteklediklerini hissediyorum. Tabii ki bu gün geçtikçe daha da iyi olacaktır" ifadelerini kullandı."1'İNCİ, 2'NCİ SANTRFOR SÖYLEMİNE KATILMIYORUM"Kupa kazanmak için bütün oyuncular olarak mücadele ettiklerini ifade eden Aboubakar, "Biz burada bütün oyuncular olarak emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz. Kupalar için mücadele ediyoruz. Onun için 1'inci, 2'nci santrfor söylemine katılmıyorum" dedi."OYNAMAYI TERCİH ETTİM"Porto ile 1 yıllık sözleşmesi olduğunu, oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyleyen Aboubakar, "Geçmiş dönemde buradan ayrılmamım sebebi menajerimle, kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıktı. Bir anlaşmazlık oldu. Ama yeniden beraberiz. Şimdi 1+1 sözleşmem var. Porto ile de 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben oynamayı tercih ettim. Buradayım ve mutluyum" diye konuştu."9 NUMARADA KENDİMİ RAHAT İSTİYORUM"Kendisini 9 numarada daha rahat hissettiğini vurgulayan tecrübeli golcü, şu ifadeleri kullandı: "Ben 9 numarayım. 9 numarada kendimi rahat istiyorum. Takıma yardım edeceğim noktada benden istenirse orada da oynarım. Ama ben 9 numarayım.""HOCAMIZIN BİZDEN İSTEDİĞİNİ ANLAYIP, SAHAYA AKTARMAMIZ LAZIM"Geçtiğimiz dönemde geldiği Beşiktaş takımıyla, şimdiki takımı kıyaslamasının doğru olmayacağını söyleyen Aboubakar, 2 dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Yeni bir takımız. Ben de yeni geldim. Yeni bir takım olarak önce hocamızın bizden istediğini anlayıp, sahaya aktarmamız lazım. Hocayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ve her şey daha iyi olacak" dedi."KALBİMİN DERİNLİKLERİNDEN TARAFTAR GRUBUNU KİMSE SİLEMEZDİ"Porto maçıyla Vodafone Park'ta çıktığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarına 3'lü çektirmesi sorulan Kamerunlu golcü, "Buradan bana insanlar çok iyi davrandı. Kalbimin derinliklerinden taraftar grubunu kimse silemezdi. O anda da ölümsüzleşti. Transfer klibini çekerken de çok duygulandım. Burada yaşadığım bütün anlar aklıma geldi. O stadyumda çok iyi anlar yaşadım. 3'lü çektirdiğim anlar aklıma geldi ve çok duygulandım" ifadelerini kullandı."İYİ BİR SEZON GEÇİRMEM LAZIM"Siyah-beyazlı ekipteki geleceğinin bu sezon göstereceği performansa bağlı olduğunu dile getiren Vincent Aboubakar, "Şu anda içinde olduğum durumda bunu söylemem çok kolay olmayacaktır. Bu biraz da bu seneye bağlı. İyi bir sezon geçirmem lazım. Sezon sonunu görüp, sonrasında konuşmak gerekiyor" şeklinde konuştu."SAKATLANDIKTAN SONRA İŞLER KÖTÜ GİTMEYE BAŞLADI"Sakatlık dönemine kadar Porto'da görev aldığını söyleyen Aboubakar, şöyle konuştu: "Buradan Porto'ya gittiğimde sakatlık dönemine kadar oynuyordum. O ana kadar devamlı oynadım. Sakatlandıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. Şu anda burada, karşınızda oturuyorum. Oynamam gerekiyordu. Burada bana güvenen bir kulüp vardı. Yeniden oynayıp, burada güven tazeleyeceğim.""30 GOL ATARSINIZ AMA TAKIM OLARAK BİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ. BUNUN BENİM AÇIMDAN BİR ANLAMI YOK"Gol sayısı olarak bir hedefi olup olmadığı sorulan Aboubakar, "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz gerekiyor. 30 gol atarsınız ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun benim açımdan bir anlamı yok. Takıma faydalı olmak gerekiyor. Takım olarak gelişmemiz, mevcut kadroyla yükselmemiz gerekiyor. Takıma nasıl yardım etmem gerekiyorsa öyle yapacağım" ifadelerini kullandı."BU MEYDAN OKUMAYA RUHEN HAZIRIM"Son 2 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kaldığı hatırlatılan Aboubakar, "Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ben de bu meydan okumaya ruhen hazırım. Dediğiniz zorluğu, en kısa zamanda aşacağım. Bu kulübü tanıyorum. Burası benim evim. Taraftarı, başkanı, çalışanları tanıyorum. Bana güvenen bir kulüp var. Daha çok süre alacağımı biliyorum. Bana karşı bir güven var" dedi."İSPANYA'DAN TEKLİF VARDI"Beşiktaş haricinde kendisine teklif gelip, gelmediği sorulan Vincent Aboubakar, şöyle konuştu: "Teklifler geldi, evet İspanya'dan teklif vardı.""BEN BURAYA ÇALIŞIP, BU KULÜBE BİR ŞEYLER VERMEYE GELDİM"Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Aboubakar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sergen hoca ile ilişkilerimiz iyi. Sadece onunla da değil, bütün herkesle iyi. Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler vermeye geldim. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onların da bana duyacağını düşünüyorum."