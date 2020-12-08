Vincin çarptığı otomobilde ölen anne ve oğlu, toprağa verildi - Son Dakika

Vincin çarptığı otomobilde ölen anne ve oğlu, toprağa verildi

SAMSUN'da freni boşalan vincin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Fatma (51) ve oğlu Serkan Çay (29), gözyaşları arsından torağa verildi.Kaza, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs ilçesi Çetirlipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. idaresindeki 55 K 5087 plakalı vincin freni boşaldı. Vinç, karşı istikametten gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobile çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Serkan Çay ve annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Z.G. ise sağlık ekiplerince On Dokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servis'ine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan vinç sürücüsü E.Ç., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ANNE VE OĞLU UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Fatma ve oğlu Serkan Çay için ilçeye bağlı Çepinler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve oğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından Çepinler mezarlığında yan yana defnedildi. Cenazede hüzne boğulan Mustafa Çay, oğlu ve eşi için taziyeleri kabul etti.