Son Dakika Haberleri: Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı
Son Dakika Dünya Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı - Son Dakika Dünya

Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı

6 saat önce

Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü. Operanın en ünlü kadın kahramanlarından biri olan Violetta'nın 21'nci yüzyıl versiyonu ise La Traviata'nın zamansız olduğunu bir kez daha kanıtladı

Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı, System.String[]

Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü. Operanın en ünlü kadın kahramanlarından biri olan Violetta'nın 21'nci yüzyıl versiyonu ise La Traviata'nın zamansız olduğunu bir kez daha kanıtladı. İkonik Violetta karakterini Güney Afrikalı soprano Pretty Yende üstlenirken, aşığını Fransız tenor Benjamin Berheim canlandırıyor.


Violetta karakterinin özgürlüğü temsil ettiğini dile getiren Pretty Yende, "O kendi kurallarına göre yaşayan modern bir kadın. Toplumun ahlaksızlık olarak değerlendirdiğini bile bile yaşam tarzı ve kadınlığı için savaşıyor." şeklinde konuşuyor.

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La traviata, Garnier, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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