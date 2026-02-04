VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı - Son Dakika
VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

04.02.2026 09:39
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne 15.502 puandan başladı ve yükseliş yaşadı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,08 yükselişle 15.502,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,95 artışla 15.489,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.449,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,08 üzerinde 15.502,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ile yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak bir takım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişeler risk iştahını törpülerken, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

