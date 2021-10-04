Viraja hızlı giren araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Ulaş köyü yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.