Virajı alamayan Tır yan yattı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - İspir karayolu Pazaryolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüsü belirlenemeyen 41 HT 850 plakalı nakli Tır'ı sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu virajı alamayarak yan yattı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan Tır'da sıkışan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tır'da maddi hasar oluşurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

ERZURUM - Erzurum 'un İspir İlçesinde virajı almayan Tır yan yattı. Kazada Araçta sıkışan sürücü kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı.

Sürücü sıkıştığı araçtan kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu