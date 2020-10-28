Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
28.10.2020 20:20
Son dakika haberlerine göre - Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakeçi kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Pakmaden yönetimindeki mermer yüklü 72 AAL 097 plakalı kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mustafa Pakmaden (41), Barış Nasır ve İbrahim Halil Pakmaden olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet A. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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