Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

28.10.2020 20:20

Son dakika haberlerine göre - Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

- Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakeçi kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Pakmaden yönetimindeki mermer yüklü 72 AAL 097 plakalı kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mustafa Pakmaden (41), Barış Nasır ve İbrahim Halil Pakmaden olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet A. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Viranşehir, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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