Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu

09.02.2026 14:42
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 480 paket sigara, 33 litre alkol, 50 kilogram çay ile farklı kalemlerde eşyalar ele geçirildi.

Ekiplerce 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

