Viranşehir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ve tır, Viranşehir–Diyarbakır kara yolu Karınca Mahallesi civarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.