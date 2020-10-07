Viranşehir'e spor salonu müjdesi - Son Dakika

Viranşehir'e spor salonu müjdesi

07.10.2020 14:31
Viranşehir'e spor salonu müjdesi, System.String[]

Ankara'da temaslarda bulunana Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye spor salonu müjdesi verdi.

Ankara'da temaslarda bulunana Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye spor salonu müjdesi verdi.

Hürriyet mahallesinde yapılması planlanan spor salonunun 15 Ekim tarihinde ihaleye çıkarak yapımına başlanacağını ifade eden Ekinci, "ilçeye yeni modern bir tesis kazandıracak olmanın sevincini yaşadıklarını aktardı. Sabır şehri Viranşehir'imizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için verdiğimiz mücadeleye yorulmaksızın devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerimiz sonucunda daha önce de müjdelediğimiz tam donanımlı Gençlik Merkezi Projemizin hazırlıklarını tamamladık. Hürriyet Mahallesi 1984 ada 1 nolu parselde yapımına başlayacağımız Gençlik Merkezi Projemizin 15 Ekim 2020 tarihinde ihalesini gerçekleştirerek, en kısa sürede yapımına başlayacağız. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, yer tahsisi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın. Murat Kurum'a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın. Bünyamin Bozgeyik'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Viranşehir'e spor salonu müjdesi
Viranşehir'e spor salonu müjdesi
Viranşehir'e spor salonu müjdesi

Salih Ekinci, Viranşehir, Ankara, Ekinci, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Viranşehir'e spor salonu müjdesi - Son Dakika Spor

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