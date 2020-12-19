Virüs tehlikesi hava temizleyici satışlarını 3'e katladı - Son Dakika

Virüs tehlikesi hava temizleyici satışlarını 3'e katladı

19.12.2020 11:07
Virüs tehlikesi hava temizleyici satışlarını 3'e katladı, System.String[]

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, salgın süreciyle birlikte farkındalık oluştuğuna dikkati çekerken hava temizleyici satışlarının da yaklaşık 3 kat artış kaydettiğini söyledi.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, salgın süreciyle birlikte farkındalık oluştuğuna dikkati çekerken hava temizleyici satışlarının da yaklaşık 3 kat artış kaydettiğini söyledi.

Önder, AA muhabirinin iklimlendirme sektöründeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgınla birlikte hava temizleme cihazlarına talebin arttığını işaret eden Önder, "Kapalı alanlarda ve evlerde daha çok vakit geçirilmesi bir farkındalık oluşturdu ve hava temizleme cihazlarına olan talebi artırdı. Bizim hava temizleyici satışımızın da yaklaşık 3 katına çıktığını söyleyebiliriz ancak satışlardaki artış aslında daha da yüksek olmalıydı. Daha yüksek olamamasının sebeplerinin başında pandemi ile beraber çok markanın piyasaya girmesi ancak bu markaların çok çeşitli kalite ve fiyat seviyesindeki ürünlerinin biraz karışıklık yaratması geliyor." dedi.

Hava temizleme cihazlarının hepsinin aynı düzey ve kalitede olmadığına değinen Önder, "Ancak düşük kalitedeki ürünler bile çok fazla fonksiyonu yerine getirdiğini iddia ve ima edebiliyor. Bu arada Daikin ve diğer ciddi markalar, yurtdışındaki kuruluşlardan almış oldukları belgeleri dahi Türkiye'de kullanamadığı için daha düşük kalite ürünlerle aynı düzeyde değerlendirilebiliyor." diye konuştu.

Cihazlara ilişkin örnek veren Önder, "Daikin'in Flash Streamer hava temizleme teknolojisinin, Tokyo Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Bölümü ve Okayama Bilim Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nde yapılan testlerde, 3 saat sonucunda koronavirüsü (SAR-CoV-2) yüzde 99,97 oranında etkisiz hale getirdiği onaylanmıştır." dedi.

Önder, söz konusu teknolojinin yüksek hızlı elektronlar üreterek, havayla sirküle olan zararlı partiküllerle karşılaştığında koku, toz, polen ve diğer mikroorganizmaları sürekli olarak gideren bir hava temizliği sunduğunu, böylece iç hava kirleticilerinin ortamdan uzaklaştırıldığını dile getirdi.

"Konut satışlarındaki artış kombi pazarını büyüttü"

Önder, sektörün 2020 performansına ilişkin "Özellikle konut satışlarındaki devlet teşvikleri, Türkiye'de 2020'de satılan yeni ve 2. el konut sayısının 1 milyon adedi bulması, kombi pazarının ciddi bir ivme kazanarak büyümesine sebep oldu." yorumunu yaptı.

İklimlendirme sektörünün dönemsel etkilere bağlı olarak hareketliliğini kaybetmediğini bildiren Önder, "Klima pazarının biraz daraldığını ve pazardaki üst segment ürünlere olan talebin, değişen gelir düzeyleri ile birlikte azaldığını söyleyebiliriz. Daha düşük segment ve uygun fiyatlı ürünlere yönelmenin arttığını gözlemleyebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Havayı yüzde 99,9 oranında toz, polen ve koku gibi istenmeyen partiküllerden temizleyen patentli teknolojileri olduğunu anımsatan Önder, "Tüketicilerin de artık bir klimadan beklentisi yalnızca soğutma-ısıtma olmayacak, bizim 'doğru hava' dediğimiz sıcaklığıyla, nem oranıyla, temizliğiyle ideal iç ortam havasına yönelim artacaktır. Ururu Sarara klima veya ortamdaki hava kalitesini patentli teknolojisiyle artıran ürünlerimiz tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

2021'de Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım

Salgına rağmen 2020 yılında çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Önder, "Beklediğimizden daha iyi iş sonuçları alıyoruz. Bunun sonucunda da 2021 yılı için yeni yatırım planlarını devreye soktuk. 2021'de Türkiye'de toplam 53 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz. Böylece, toplam ihracatımızı 430 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yıla dair umutluyuz." dedi.

Salgının üretim ve ürün parça tedariğine etkisinin, pazarı sınırlayarak daha fazla büyümesine engel olduğunu aktaran Önder, "Büyük şehirlerden yazlık beldelere ve evlere kaçışın artması en verimli ve çevreci iklimlendirme yöntemi olan Isı Pompası'nın Türkiye'de kullanıcılar tarafından yeniden keşfedilmesine sebep oldu. Bu durumda Türkiye'de en hızlı büyüyen iklimlendirme pazarı da Isı Pompası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden başlayan kısıtlamaların da genellikle soğutma ihtiyacı duyulan yazlıklarda, bu defa ısıtma amaçlı olarak klima ve ısı pompası talebini arttırdığına dikkati çeken Önder şunları söyledi:

"Isı pompaları yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çalışan ve diğer yakıtlara göre çok daha iyi verim sağlayan sistemlere deniyor. Çevreci olmasının yanı sıra kısa sürede kendini amorti ediyor. AB'nin net karbon salımını 2050 yılına kadar sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliği, depolama ve yüksek faturalara son verecek nitelikte. Hatta birçok Avrupa ülkesi mazot, elektrik, LPG gibi enerji kaynakları ile çalışan ısıtma sistemlerini ısı pompasına dönüştürmek isteyen kullanıcılara ciddi oranlarda teşvikler vererek tüketicileri bu alana yönlendiriyor. Veriler, 2017-2018 yılları arasındaki 'havadan suya ısı pompası' satışlarının Avrupa'da yüzde 27 oranında artış gösterdiğine işaret ediyor."

Havalandırma virüse karşı en iyi önlem

Havalandırmanın virüs ve bakterilere karşı en iyi önlemlerden olduğunu belirten Önder, "Sık sık havalandırma yapılmalı, içeriye temiz hava girişi sağlanmalı. Fakat pencere açmanın mümkün olmadığı plazalarda veya hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde bu koşulu işletmek mümkün olmuyor. O zaman en iyi çözüm hava temizleme cihazlarıyla bu işlemi yapmak." ifadelerini kullandı.

Önder, hava temizleme cihazlarının sadece koku veya tozları çekmekle kalmayıp havadaki alerjen ve mikroorganizmaları da temizleyerek solunum rahatsızlıklarından korunmaya ve sağlıklı hava solumaya katkı sağladığını söyledi.

Havalandırmanın, iç ortam havasının dışarıdan alınan taze hava ile değiştirilmesi yoluyla ortamdaki hava kirleticilerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirten Önder sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi havalandırılmamış ortamda iyi bir iç hava kalitesi sağlanması oldukça zor. Bu nedenle evinizi her saat başı 5-10 dakika havalandırmanızı öneriyoruz. Eğer odanızda karşılıklı iki farklı pencere var ise, her ikisini açmanız daha verimli bir hava akışı oluşturulmasına katkı sağlar. Klimanızı, havalandırmadan önce ve sonra kullanabilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde açılan pencere yoksa, iç ortama taze hava seçeneği de sunabilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Ofiste split klima, merkezi sistem ürünler veya başka bir iklimlendirme ürün kullanımı, iç ortamı havalandırmakla veya taze hava ile beslemekle desteklenmelidir. Eğer açılır cam veya taze hava sunacak bir ünite yok ise, taze hava seçeneği sunabilen ve aynı zamanda güçlü hava temizleme filtresi bulunan split klimalar tercih edilebilir."

Hasan Önder, Türkiye, konut, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Virüs tehlikesi hava temizleyici satışlarını 3'e katladı - Son Dakika Ekonomi


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