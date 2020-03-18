Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Virüslere karşı 'doğru ortam havası' koruma sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

6 saat önce

Daikin uzmanları, virüslerden korunmak için "doğru hava" ile iç ortam hava kalitesinin artmasını sağlayan ürünlerin kullanılmasını önerdi.

Virüslere karşı

Daikin uzmanları, virüslerden korunmak için "doğru hava" ile iç ortam hava kalitesinin artmasını sağlayan ürünlerin kullanılmasını önerdi.

Daikin açıklamasına göre, konut ve işyerlerindeki havanın "doğru hava" olması sağlık açısından önem taşıyor.

Daikin uzmanları, "doğru hava" ile iç ortam hava kalitesinin artmasını sağlayarak virüs ve mikroplardan koruyacak ürünleri tavsiye ediyor. Mevcut klimaların periyodik olarak bakımlarının yapılarak filtrelerinin temizlenmesi, hava temizleme cihazlarının kullanılması veya hem havayı temizleyen hem de nemi ayarlayabilen üstün teknolojili klimaların kullanılması "doğru hava" için yapılması gerekenleri oluşturuyor.

Havalandırma yapmak en iyi yöntemlerden biri olsa da pencere açmanın mümkün olmadığı plazalarda veya hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde bu koşulu işletmek mümkün olmuyor.

Bu noktada, hava temizleme cihazları havadaki alerjen ve mikroorganizmalara karşı etki gösteriyor ve virütik hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı hava solumaya katkı sağlıyor.

Daikin MC70L hava temizleme cihazı, Daikin'in geliştirdiği ve yüksek hızlı elektronların toz, polen, küf, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak parçalanması esasına dayalı "Flash Streamer" teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada etkisizleşmeye başlıyor.

"Klimalar filtreleme yöntemleriyle donatılıyor"

Cihazın önemli parçalarından olan "titanyum apatit filtre" ise havanın temizlenmesinde etkin bir rol oynuyor ve 6 kademeli filtreleme özelliği ile konfor sağlıyor.

Temel görevi ısıtma ve soğutma olan klimalar artık iç hava kalitesini olumlu etkileyen, zararlı partiküllere karşı savaşan hava temizleme teknolojileri ve filtreleme yöntemleriyle donatılıyor.

Klima, temel işlev olarak, iç ortamdaki havayı alıyor, süzüyor ve daha sıcak veya soğuk bir hava olarak iç ortama geri gönderiyor.Bunun yanı sıra eğer klimanızda flash streamer gibi teknolojiler varsa havanın temizliği sağlanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:48 Kaynak: AA

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