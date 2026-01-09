Visa'dan 2026 Ödeme Trendleri Raporu - Son Dakika
Ekonomi

Visa'dan 2026 Ödeme Trendleri Raporu

09.01.2026 13:22
Visa, 2026'da ödeme sistemlerinde beklenen değişiklikleri ve stablecoin gelişimini açıkladı.

Visa, 2026 yılında ödeme sistemlerini şekillendirmesi beklenen trendlere ve sektörel verilere yer verdiği raporun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'i ödemeler dünyası için "dönüştürücü" bir yıl olarak tanımlayan Visa, sektördeki asıl değişimin bu yıl yaşanacağını öngörüyor.

Raporda, ajan tabanlı (agentic) ticaretin günlük hayatın parçası haline gelmesi, dijital kimlik güvenliğinin yapay zeka çağında yeniden tanımlanması, "stablecoin"lerin küresel ölçekte ivme kazanması ve nakdin rolünün dönüşmesi, öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Rapora göre, fiyat para birimleriyle desteklenen "stablecoin"lerin, spekülatif bir varlıktan güvenilir bir küresel ödeme altyapısına dönüşmesi bekleniyor. Pazarın, 2030 yılına kadar 4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu alandaki çalışmalarını sürdüren Visa, halihazırda 40'tan fazla ülkede 130'dan fazla stablecoin bağlantılı kart programını destekliyor. Visa altyapısında stablecoin varlıkları kartlarla entegre edilerek günlük harcamalarda kullanılabiliyor.

16 milyar "token" devrede

Dijital cüzdanlar ve e-ticaret platformları üzerinden tek tıkla ödeme deneyimi yaygınlaşırken, kart numarası ve güvenlik kodu girilen çok adımlı süreçler azalıyor.

Visa verilerine göre, kart bilgilerini girerek yapılan ödemelerin oranı 2019'da işlemlerin neredeyse yarısını oluştururken, 2025'te bu oran yüzde 16'ya geriledi. Toplamda 16 milyar Visa "token"ının devrede olduğu bu dönüşümle, birçok pazarda kart bilgisi girerek ödeme deneyiminin tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Dünya genelinde halihazırda dolaşımda yaklaşık 11 trilyon dolar tutarında nakit bulunuyor. Nakit kullanımı devam etse de 2026'nın, tüketici ödemelerinin yarısından fazlasının kartla gerçekleştirileceği bir yıl olacağı öngörülüyor.

Bu yıl itibarıyla ajan tabanlı yapay zeka destekli alışveriş deneyimlerinin tüketiciler için yaygınlaşması bekleniyor. Bu modelde, yapay zeka asistanları, tüketici adına bütçe sınırları dahilinde işlem gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, dolandırıcıların yapay zeka destekli "deepfake" ve sentetik kimlikler kullanması, sektör genelinde yeni işbirliklerini zorunlu kılıyor.

"Ödeme ekosistemi hızlı bir değişimden geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, ödeme ekosisteminin, yapay zekadan blokzincirine uzanan teknolojilerle çok hızlı bir değişimden geçtiğini vurguladı.

Visa olarak bu değişimin merkezinde yer aldıklarını, güvenli ve sorunsuz ödeme deneyimlerini daha geniş ölçekte erişilebilir kılmaya odaklandıklarını vurgulayan Mümin, şunları kaydetti:

"2026 yılında da önceliğimiz, agentic ticaret, stablecoin çözümleri, dijital kimlik güvenliği ve temassız ödemeler gibi alanlarda, hem kullanıcılar hem de ekosistem için sürdürülebilir ve güven veren bir yapı oluşturmak. Attığımız her adımda, dijital ödemelerin günlük hayatın hızlı, güvenli ve doğal bir parçası haline gelmesini destekliyoruz."

Kaynak: AA

