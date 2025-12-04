Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak - Son Dakika
Ekonomi

Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak

Visa, Suriye\'de faaliyetlere başlayacak
04.12.2025 23:17
Dijital ödeme hizmetleri sunan Visa, Suriye Merkez Bankası ile stratejik bir yol haritası üzerinde anlaşarak, Suriye'nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Dijital ödeme hizmetleri sunan Visa, Suriye Merkez Bankası ile dijital ödeme ekosistemini oluşturmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak için stratejik yol haritası üzerinde anlaştıklarını ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

VISA SURİYE'DE FAALİYETLERE BAŞLAMAYA HAZIRLANIYOR

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin Suriye'nin modern küresel dijital ekonomiye hızla entegre olmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış stratejik bir yol haritasını uygulamak üzere Suriye Merkez Bankası, finansal otoriteler ve kurumlarla ortaklık kurduğu belirtildi.

Visa'nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağı vurgulanan açıklamada, aşamalı bir dijitalleşme planı aracılığıyla küresel standartlara dayalı, geleceğe hazır bir ödeme ekosisteminin oluşturulmasını destekleyeceği ifade edildi.
Açıklamada, öncelikli odak noktasının lisanslı finans kurumlarıyla işbirliği yaparak sağlam ve güvenli bir ödeme altyapısı geliştirmek olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Suriye, Finans, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İrfan Can İrfan Can:
    Suriye’de bir israil daha kurulmasına çok az kaldı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:03
DEM Parti’den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
06:41
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
06:00
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
23:08
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş’a derbinin faturası ağır oldu
Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'a derbinin faturası ağır oldu
22:16
ABD Venezuela’daki vatandaşlarına ülkeyi “derhal“ terk etmeleri çağrısında bulundu
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu
21:53
40 maddelik kanun teklifi Meclis’ten geçti Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
SON DAKİKA: Visa, Suriye'de faaliyetlere başlayacak - Son Dakika
