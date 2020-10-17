Visca, Trabzonspor'u yine boş geçmedi

Başakşehir'in, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Edin Visca, 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 13 maçta atılan 20 golün 10'una doğrudan katkı yapmayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 2020-2021 sezonunda ilk kez üç puanla tanışmış oldu. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 54. dakikada Visca'dan geldi.

Visca yine boş geçmedi

İstanbul ekibinin başarılı futbolcusu Edin Visca, bir Trabzonspor maçında daha skora katkı yapmayı başardı. Bosna-Hersekli oyuncunun, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana bordo-mavililere karşı oynanan 13 maçta atılan 20 golün 10'unda imzası var.

30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Trabzon ağlarına 6 gol bırakırken, 4 de gol pası verdi.

Son üç sezonda gol attığı tek takım

Ayrıca Visca, bu akşam kaydettiği golle birlikte ilginç bir istatistiğin de sahibi oldu. Tecrübeli oyuncunun, ligde son üç sezonda da gol attığı tek takım Trabzonspor.

Visca, 2018-2019 sezonunda ikinci devrenin ilk maçında turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 ile geçtiği müsabakada 1 golle ön plana çıkmıştı. Edin Visca, geride kalan sezonun 9. haftasında da 2-2 sona eren karşılaşmada da 1 gol kaydetti. - İSTANBUL