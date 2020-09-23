"Visit Bodrum" projesi turizmin göz bebeği Bodrum'u daha iyi tanıtacak - Son Dakika

"Visit Bodrum" projesi turizmin göz bebeği Bodrum'u daha iyi tanıtacak

Turizmin göz bebeği Bodrum'un, tarihi ve kültürü başta olmak üzere birçok alanda tanıtılacağı "Visit Bodrum" adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Turizmin göz bebeği Bodrum'un, tarihi ve kültürü başta olmak üzere birçok alanda tanıtılacağı "Visit Bodrum" adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, proje için heyecan duyduklarını söyledi.

Projeyle, Bodrum'u her mecrada, hiçbir şekilde dağınıklığa meydan vermeden bir arada toplayacaklarını ifade eden Aras, içindeki profesyonellerle ve ürettiği içeriklerle, ilçeyi dünyada hak ettiği yere getirebilecek bir projeyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Bodrum'un dijital dünyada zayıf ve eksik olduğunu belirten Aras, "Bodrum'u tanıtan farklı mecralar var ama bir kurumsal yapı altında bu gerçekleştirilememişti. Ama bütün paydaşları bir araya toplayan bu projenin, artık bizim bu eksiğimizi ve ihtiyacımızı tamamen gidereceğini düşünüyoruz. Hep birlikte bu projeye sahip çıkacağız ve içini dolduracağız." diye konuştu.

Aras, ilçenin var olan kültür, sanat, tarih ve turizm potansiyelini, doğal güzelliklerini ortaya koyabilecek bir tanıtım stratejisinden bahsettiklerinin altını çizdi.

Bodrum'un reklama ihtiyacının olmadığını aktaran Aras, şöyle konuştu:

"Bodrum'un doğru tanıtıma ihtiyacı var. Yerel değerlerini kullanabildiğimiz bir tanıtım. Etrim'deki halıcıyı da Gölköy'deki butik otelimizi de, Turgutreis'teki pazar yerimizi de, sergi salonlarımızı da yani her şeyi içinde yoğurabildiğimiz ve insanların hayatını çok kolaylaştıracak bir tanıtımdan, projeden bahsediyoruz. 'Visit Bodrum' bunların hepsini bir araya getiren bir platform. Uygulama, web sitesiyle ve diğer bütün hizmetleriyle insanların severek kullanacağı bir alan olacak. Arkadaşlarımızdan bu işi mümkün olduğu kadar çabuk yapmalarını istiyorum. Bu projeyi önümüzdeki yaz sezonuna kadar yetiştirelim ve ortaya koymuş olalım."

Toplantıda, firma yetkilileri de yapılacak tanıtım çalışması hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Tanıtım toplantısına belediye başkan yardımcıları Ummahan Yurt, Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Önder Batmaz, Tayfun Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, BODER Başkanı Halil Özyurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, siyasi parti temsilcileri, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ile BOTAV yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Visit Bodrum projesi turizmin göz bebeği Bodrum'u daha iyi tanıtacak

Yönetim Kurulu, Ahmet Aras, Ticaret, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Visit Bodrum' projesi turizmin göz bebeği Bodrum'u daha iyi tanıtacak - Son Dakika


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