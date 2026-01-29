Viyana\'da Mesnevi Temalı Sergi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Mesnevi'den Hikayeler" gelenekli sanatlar sergisi izlenime sunuldu.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Karatay Belediyesi işbirliğinde açılan sergiye, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk ve YEE Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Mevlana'nın eşi benzeri olmayan ustalık eseri Mesnevi'nin, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen insanlığa yön vermeye devam ettiğini vurguladı.

Öztürk, Mesnevi'nin insan ruhunun derinliklerine yapılan bir yolculuk olduğunu dile getirerek burada sergilenen eserlerin, Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve insanlığa dair evrensel mesajını taşıdığını kaydetti.

Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez, sergiyi ziyaret edenlere eserleri anlattı.

"Mesnevi'den Hikayeler" başlıklı sergide, Mevlana'nın Mesnevi'sinde yer alan hikayelerden yola çıkarak "hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru ve kalem işi" gibi sanat dallarında hazırlanan eserler yer aldı.

Avrupa'da ilk kez düzenlenen, 28 sanatçının 33 eserinin bulunduğu sergi, 13 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.