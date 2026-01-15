Viyana'da Türk Haftası Resepsiyonu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Türk Haftası" programı dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

"Türk Haftası" vesilesiyle düzenlenen resepsiyona, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer ve TDT ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, yaptığı konuşmada, Viyana'da düzenlenen Türk Haftası kapsamında verimli ve kapsamlı çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Ömüraliyev, bu hafta boyunca, Türk dünyasının zengin mirası, ortak değerleri ve geleceğe yönelik vizyonunu sunma fırsatı bulduklarını, bunun uluslararası ortaklarla olan ilişkileri de güçlendireceğini vurguladı.

Büyükelçi Sadıkbeyli ise TDT'nin, sadece ulusal çıkarların değil, aynı zamanda ortak tarihsel ve dilsel bağlar ve kültürel miras üzerine kurulu benzersiz bir platform olduğunu belirtti.

Sadıkbeyli, bugün TDT'nin yaklaşık 4,2 milyon kilometrekarelik bir alanı ve yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık nominal toplam gayrısafi yurt içi hasılaya (GSYİH) sahip 160 milyondan fazla insanı temsil ettiğini hatırlatarak, "Bu teşkilatın ve üye devletlerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz." dedi.

TDT ve üye ülkeleriyle Türk Haftası programını düzenlerken, Viyana'daki diplomatik topluluğa bölgesel barış ve güvenlik, işbirliği ve ekonomik refahın teşvik edilmesi gibi kuruluşun vizyonunu sunmak istediklerini dile getiren Sadıkbeyli, bu doğrultuda da çok sayıda etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, piyano resitali sundu.

TDT'nin Viyana'da düzenlediği Türk Haftası programı, verilen resepsiyonla sona erdi.