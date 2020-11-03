Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı

03.11.2020 15:58
Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleştirilen saldırıda bir polis ile yaralı kadını kurtaran kahraman Türk genci Recep Tayyip Gültekin, dehşet dolu anları İHA'ya anlattı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleştirilen saldırıda bir polis ile yaralı kadını kurtaran kahraman Türk genci Recep Tayyip Gültekin, dehşet dolu anları İHA'ya anlattı. Terörist ile yüz yüze kaldığını ifade eden Gültekin, "Yine olsa yine yaparım" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi. Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesinde kahve içmek için Schwedenplatz'a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Viyana'daki terör saldırısında yaralanan ve yaralılara yardım eden kahraman Türk vatandaşı Recep Tayyip Gültekin, yaşadıkları dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Kuaför salonu işletmecisi Recep Tayyip Gültekin, dün yaşanan saldırıda arkadaşı Mikail Özen ile araçlarını park ettikleri esnada silah sesleri duyduğunu ifade ederek, "Bir kadının yaralandığını gördüm. Olay yerine doğru koştum. Olay yerinde yaralanan kadını bir bara sakladım" dedi.

"Teröristle yüz yüze geldim"

Yaralı kadını kurtarmasının ardından arkasını döndüğünü sözlerine ekleyen Gültekin, "Arkamı döndüğümde teröristle yüz yüze geldim. Aramızda 5 metre kadar mesafe vardı. Siper aldı üzerime doğru, ateş etmeye çalışırken yerde yuvarlanarak kaçtım. Ateş açıldı, o esnada şarapnel parçalar ayağıma isabet etti" ifadelerini kullandı.

"Canımızdan da olsak polisi biz kurtaracağız"

Daha sonra polise giderek durumu anlattıklarını ifade eden Gültekin, "Teröristin üzerinde neler olduğunu polise anlattık. Schwedenplatz'a geri döndüğümüzde yolun ortasında yaralı bir kadın yatıyordu. Onu aldık. Tramvaya yerleştik. Polise o esnada ateş açıldı. Kimse polise yardım etmeyince, Mikail'e 'biz yapacağız canımızdan da olsak polisi biz kurtaracağız' dedim. Polisin yanına gittik ve polisi taşıdık. Polisi, ambulansa götürdük. Güvenli bölgeye giderek, orada 3-4 saat bekledik" açıklamasını yaptı.

"Yine olsa yine yaparım"

Polisin kendilerinden şüphelenmediğini sözlerine ekleyen Gültekin, "Polis bizden şüphelenmedi, kötü ya da sert davranmadı. Orada hüzün vardı. Polislerin hepsi şok içindeydi. Güzel bir şekilde neler olduğunu anlattık. Bize teşekkür ettiler. Sonra olay yerinden ayrıldık. Ben hastaneye gittim. Ayağımda şarapnel parçası. Şarapnel parçası, derine girmiş. Alınırsa kasına zarar verilebileceği için ameliyat olmayacak. Onunla beraber yaşayacak. Çok şükür durumumuz. Yine olsa yine yaparım" dedi. - VİYANA

Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı
Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı
Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı
Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Viyana, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Viyana'da yaralanan kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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