Son Dakika Haberleri: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 35 gözaltı kararı
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Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 35 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vize danışmanlık şirketi adıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 35 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vize danışmanlık şirketi adıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da vize danışmanlık şirketi adıyla çok sayıda şirket açıldığı, bu şirketlerin internet üzerinden reklam vererek, uluslararası çalışan ve konsolonsluk ve elçiliklerle irtibatlı olan yasal firma oldukları izlenimi vererek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Ayrıca, vatandaşlara ait kişisel veri niteliğindeki pasaport, kimlik, tapu, banka kayıtları gibi verileri ele geçirdikleri iddialarıyla ilgili yüzlerce mağdur başsavcılığa başvuruda bulundu. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet gösteren 26 şirket ve 35 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinden arama ve el koyma kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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