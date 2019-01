Vizyonda Bu Hafta

Türk sinemalarında bu hafta biri yerli 7 yeni film vizyona giriyor.

Creed II: Efsane Yükseliyor



2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devam halkasıdır. Hayat genç boksör Adonis Creed için denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.



Rocky Balboa'ya bir kez daha Sylvester Stallone'un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed'i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago'nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren'in canlandırdığı Drago'nun oğlu Vitor'u ise Romen boksör Florian "Big Nasty" Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis'in aşık olduğu Bianca rolünde ise, "Thor: Ragnarok" ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.



Dalavere



Dalavere, çalınan arabalarını bulmak için zorlu bir maceranın içerisine sürüklenen Baybars ve Münir'in hikayesini konu ediyor. Baybars, yaşamını kurnazlıklarla sürdüren genç bir adamdır. Eniştesi Münir ile birlikte Zeytinburnu'nda araç kiralama şirketi işletmektedir. Bir gün Münir'in arabasının çalınması ikisinin de hayatının değişmesine neden olur. Çalınan arabayı bulmaya çalışan ikili, hırsızların peşinden İstanbul'dan Bodrum'a sürüklenir. Hırsızlara büyük bir ders vermek isteyen Baybars ve Münir, bu sırada hiç farkında olmadan iki mafya grubu arasında gerçekleştirilen bir değiş tokuşun arasında kalır. Başlarına gelenler bununla da sınırlı değildir. Mafyaya bulaştıklarının farkına vardıklarında otelde de birçok yanlışlığın yaşanmasına neden olurlar. Başlarındaki beladan kurtulmaya çalışan Baybars ve eniştesi Münir, uzun süredir emniyetin peşinde olduğu, ellerinde yıkıcı silahlar bulunan iki mafya grubuna karşı zorlu bir mücadeleye girişir.



Lanetli Sular



Lanetli Sular, arkadaşını ziyarete giden genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın olan Sara, şehir dışında bulunan bir arkadaşını ziyaret etmeye karar verir. Güzel bir tatil yapma hayali ile yola koyulan Sara, arkadaşının yanına gittiğinde başlarda her şey yolundadır. Kaldığı yerde havuz başında verilen partiye katılan genç kadın, gruptan birisinin kendisine yaptığı uyarıdan oldukça tedirgin olur. Adam, Sara'ya oradan derhal ayrılmasını söylemiştir. Kendisine söylenenleri unutup keyifli vakit geçirmeye çalışan Sara, yüzme havuzunda bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Grup yaşananlara bir türlü anlam veremez. Olanlara inanmak istemeseler de bir süre sonra suyla temas eden herkesin tehlikede olduğunu anlarlar. Sara, derinlerde gizlenen mistik yaratıktan kurtulabilmek için onunla yüzleşmek zorunda kalır. Korku türündeki filmin yönetmen koltuğunda Georges Padey oturuyor. Senaryosunu yönetmen ile birlikte kaleme alan Itziar Martinez'in başrolü de üstelendiği filmin oyuncu kadrosunda Dennis Mencia, Raul Walder, Sean Ormond, Josephine Phoenix, Natalie Blackman, René Mena gibi isimler yer alıyor.



Ralph ve İnternet



2012 yapımı "Oyunbozan Ralph"in devam halkası olan Ralph ve İnternet filminde Ralph bir kez daha kurtarma görevine soyunuyor. Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için bir parçaya ihtiyaç vardır. Eski düşman-yeni arkadaşlar olan Ralph ve Vanellope oyunu kurtarmak için Litwak'in Oyun Salonu'na internet aracılığıyla girmek zorunda kalır. İkili, internette yollarını bulmak için internet sakinlerine güvenmektedir. Bu sakinlerin arasında popüler "BuzzTube" sitesinin baş algoritması, kalbi ve ruhu olan Yesss adlı web sitesi girişimcisi de vardır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir? Filmin yönetmenliğini ilk filmin ve "Zootropolis: Hayvanlar Şehri"nin yönetmeni Rich Moore ve Phil Johnston ikilisi üstleniyor. Animasyon türündeki yapımın seslendirme kadrosunda John C. Reilly, Sarah Silverman, Taraji P. Henson, Kelly Macdonald, Gal Gadot, Kristen Bell, Mandy Moore, Alan Tudyk, Jane Lynch, Idina Menzel, Jack McBrayer ve Jodi Benson gibi isimler bulunuyor.



Replikalar



Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır... Bilim kurgu sinemasının temel taşlarından olan Matrix, aksiyon filmi Hız Tuzağı ve özgürlüğü iliklerinize kadar hissettiren Kırılma Noktası gibi yapımlarla akıllara kazınan, son yıllarda ise şık aksiyon John Wick serisi ile sinemalarımızda arz-ı endam eden başarılı oyuncu Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filminin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı "Hain" filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.



Robin Hood



Filmde, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır. "Kingsman" serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Black Mirror" ve "Peaky Blinders" gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto Bathurst oturuyor. Filmde başrol isme Little John rolünde Oscar ödüllü Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, Nottingham Şerifi rolünde Altın Küre adayı Ben Mendelsohn ve Will Scarlet rolünde "Fifty Shades" serisinin yıldızı Jamie Dornan eşlik ediyor.



Şüphe



Ara sıra yazarlıkla uğraşan Jongsu aynı zamanda yarı zamanlı kuryelik yapmaktadır. Bir gün bir paket teslimatına giden Jongsu bu sırda eski komşusu Haemi'yle karşılaşır. İkisi arasında kısa zamanda bir çekim oluşsa da Haemi'nin hayallerindeki Afrika seyahatine çıkması gerekmektedir. Genç kadın seyahate çıkmadan önce Jongsu'dan bir ricada bulunur. Haemi, ülke dışında olduğu zaman zarfında Jongsu'dan kedisine göz kulak olmasını talep eder. Jongsu, bu vesile ile aralarındaki iletişiminin kopmayacağını düşünerek genç kadının ricasını kabul eder. Ne var ki Haemi'nin geziden Ben adında gizemli bir adamla dönmesi, Jongsu başta olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirir... Chang-dong Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon gibi isimler yer alıyor.



