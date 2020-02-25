Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Milano Fashion Week kapsamında 2020/2021 Sonbahar Kış koleksiyonları, şehrin prestijli moda merkezi Via Manzoni'de sergilendi. Her yıl yüzlerce moda otoritesi, sanatçı, medya mensubu ve modaseverin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe 2014'den bu yana Türkiye'de üretim yapan, Rus tasarımcı Vlasta Kopylova da sıra dışı bir defileyle katıldı. 21 Şubat Cuma günü Asil Çağıl koreografisiyle podyuma çıkan dünyaca ünlü modeller, ilgiyle izlendi. Kürk ve deri modasına damga vuran yeniliklerini sergileyen Vlasta defilesinde, Türkiye'den ünlü manken Chloe Loughnan'ın yanı sıra, The Best Model of The World'de Runner up olan Magali Hadji, Ola Zarembe, Esther Hofman ve Rebecca Hopman gibi tanınmış 30 model yer aldı.

ÖZGÜRLÜKTEN GELEN İHTİŞAM

Koleksiyonlarında farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasıyla dikkat çeken tasarımcı, yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque'dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasını işledi. Koleksiyonunun büyük bölümünü çift taraflı kullanıma uygun tasarlayan Vlasta; Fransa'da markasına özel ürettirdiği dokuma kumaşlar, renk kombinasyonları ve yüksek kalite tutkusuyla fark yaratıyor.

Vlasta Kopylova, üretimde kullandığı aksesuar ve yardımcı malzemelerin geri dönüşüme uygunluğuna büyük önem verirken, defilesinde kullanılan materyallerin de bu anlayış ile hazırlanmasına büyük önem verdi. Kopylova, "Bu sezon hava sıcaklıkları sürekli değişti ve sıcak oldu. Birçok ülkede doğru düzgün kar yağmadı. O yüzden bu koleksiyonda yeni bir materyal bulmak istedik ve aradığımız materyali Fransa'da bulduk, Kullandığımız materyal çok değişik ve geri dönüşümlü bir kumaş ve dünyaya zarar vermiyor" dedi.

Öte yandan, kürk ve deri konfeksiyon sektöründe 16 yıllık deneyime sahip olan Vlasta, dünyaca ünlü birçok tasarım evine koleksiyon hazırlayarak başladığı kariyerine 2014 yılında kurduğu kendi markası Vlasta Kopylova Design ile devam ediyor.