VOBI Co-Living\'den Kira Garantili Yatırım Amaçlı Öğrenci Evi

VOBI Co-Living, küçük metrekarelerde yüksek kira geliri sağlayan, kira garantisiyle desteklenen ve yatırımın sekiz yılda geri dönmesini hedefleyen bir gayrimenkul yatırım imkânı sunuyor. Öğrenci ve genç profesyonellerin yoğun talep gösterdiği lokasyonlara odaklanan marka, daha küçük birikimlerle gelir getiren gayrimenkullere yatırım yapma fırsatı oluşturuyor.

Geleneksel villa, konut ve ofis yatırımlarına kıyasla daha kısa geri dönüş süresi sunmayı amaçlayan VOBI Co-Living modeli, gayrimenkul geliştirmeyi profesyonel işletmeyle birleştiriyor. Küçük metrekarelerin verimli kullanılması, mobilyalı yaşam alanlarının ortak çalışma, spor ve sosyalleşme alanlarıyla desteklenmesi sayesinde birim alan başına yüksek kira geliri elde edilmesi hedefleniyor.

Model, bireysel ve kurumsal yatırımcılara işletme tarafından yönetilen, kira garantili bir yatırım seçeneği sunuyor. Yatırımcılar günlük kiralama, kullanıcı bulma ve işletme süreçlerini kendileri yürütmeden, profesyonel yönetim altında düzenli kira geliri elde etme imkânına kavuşuyor. Sekiz yıllık geri dönüş hedefi ise yatırım bedeli ve projeye özgü kira koşulları çerçevesinde şekilleniyor.

VOBI Co-Living, Sakarya'daki 2.500 yatak kapasiteli projesiyle öğrencilerin ve genç profesyonellerin konaklama ihtiyacını, yatırımcıların yüksek ve sürdürülebilir kira geliri beklentisiyle buluşturuyor. Marka, bu modeli Kocaeli, İstanbul ve Avrupa'da geliştirdiği projelerle büyütmeyi hedefliyor.

Öğrenciler ve genç profesyoneller için yeni nesil co-living yaşam alanları

Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisinin ve uluslararası öğrencilerin konaklama ihtiyacına, genç profesyonellerin ve tek başına yaşamayı tercih edenlerin değişen beklentileri de ekleniyor. Mobilyalı, hizmetlere kolay erişilebilen ve esnek sürelerle kullanılabilen yaşam alanları giderek daha fazla önem kazanıyor.

VOBI Co-Living, bu ihtiyaca öğrenciler, 18–40 yaş arası genç profesyoneller ve bireysel yaşamı tercih edenler için geliştirdiği yaşam modeliyle yanıt veriyor. Stüdyo daireler ve paylaşımlı evlerden oluşan projede, kişisel yaşam alanları ortak çalışma, spor ve sosyalleşme alanlarıyla tamamlanıyor.

Mobilyalı yaşam alanlarıyla mobilya ve abonelik yükünü azaltan esnek konaklama

VOBI Co-Living, kullanıcıların ev kurarken karşılaştığı mobilya alımı, abonelik işlemleri ve farklı hizmetleri ayrı ayrı organize etme ihtiyacını azaltıyor. Mobilyalı üniteler ve ortak kullanıma sunulan imkânlarla toplam yaşam maliyetini daha yönetilebilir hâle getirmeyi amaçlayan model, en az 100 günlük konaklama seçenekleriyle farklı eğitim ve çalışma sürelerine uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre stüdyo daireleri veya paylaşımlı evleri tercih edebiliyor. Ortak alanlar ise birlikte çalışmaya, spor yapmaya ve sosyal bir çevre oluşturmaya imkân tanıyor. Böylece bireysel yaşamın bağımsızlığı, bir topluluğun parçası olmanın sunduğu olanaklarla birleşiyor.

Rezervasyondan ödemeye tüm işlemler tek uygulamada

Teknoloji, VOBI Co-Living'de günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetlerin merkezinde yer alıyor. Kullanıcılar rezervasyonlarını, ödemelerini ve hizmet taleplerini mobil uygulama üzerinden tek noktadan yönetebiliyor.

İşletmeyle iletişimin ve günlük işlemlerin aynı dijital yapı altında toplanması, hizmetlere erişimi kolaylaştırırken kullanıcı taleplerinin daha hızlı takip edilmesini sağlıyor.

Sakarya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya büyüme hedefi

VOBI Co-Living, Sakarya'da geliştirdiği yaşam ve işletme deneyimini farklı lokasyonlara taşımayı hedefliyor. Kocaeli, İstanbul ve Avrupa'da üzerinde çalışılan projelerle markanın uluslararası ölçekte büyütülmesi amaçlanıyor.

Büyüme stratejisinin temelinde, öğrencilerin ve çalışanların yoğun talep gösterdiği bölgelerde, alanların verimli kullanıldığı ve hizmetlerin profesyonel biçimde yönetildiği projeler geliştirmek bulunuyor. VOBI Co-Living, bu yaklaşımla kullanıcılarına erişilebilir ve esnek yaşam alanları sunarken yatırımcılarına da uzun vadeli kira geliri sağlayan bir portföy oluşturmayı hedefliyor.