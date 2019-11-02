Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30'da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.



Bakan Kasapoğlu yarın saat 08.30'da koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan dev organizasyonda Bakan Kasapoğlu'na uluslararası arenada derece elde etmiş milli sporcular eşlik edecek.



Maratona katılacak sporcuların isimleri şöyle:



Şahika Ercümen



Serap Özçelik Arapoğlu



Alparslan Yamanoğlu,



Elif Güneri,



Buse Naz Çakıroğlu



Ahmet Önder



İbrahim Çolak



Cenk İldem



Süleyman Atlı



Atakan Yüksel



Rıdvan Yalçın



Merve Uzun



Furkan Demir



Beytullah Eroğlu



Ayşegül Pehlivanlar



Ramil Guliev



Yasmani Copello



Tuğba Güvenç



Salih Korkmaz - İSTANBUL