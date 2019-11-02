Son Dakika Haberleri: Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek
Son Dakika Spor Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30'da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını Bakan Kasapoğlu verececek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30'da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek.


Bakan Kasapoğlu yarın saat 08.30'da koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun startını verecek. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan dev organizasyonda Bakan Kasapoğlu'na uluslararası arenada derece elde etmiş milli sporcular eşlik edecek.


Maratona katılacak sporcuların isimleri şöyle:


Şahika Ercümen


Serap Özçelik Arapoğlu


Alparslan Yamanoğlu,


Elif Güneri,


Buse Naz Çakıroğlu


Ahmet Önder


İbrahim Çolak


Cenk İldem


Süleyman Atlı


Atakan Yüksel


Rıdvan Yalçın


Merve Uzun


Furkan Demir


Beytullah Eroğlu


Ayşegül Pehlivanlar


Ramil Guliev


Yasmani Copello


Tuğba Güvenç


Salih Korkmaz - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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