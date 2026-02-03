Vodafone Tedarikçi Zirvesi 2026 Gerçekleşti

Vodafone Türkiye'nin geleneksel tedarikçi buluşması "Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi 2026" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Tedarik Zinciri Yönetimi ekibi tarafından düzenlenen etkinliğe teknoloji, yazılım, telekomünikasyon, üretim ve hizmet sektörlerinden yaklaşık 500 tedarikçi firmanın yöneticileri katıldı.

"Geleceğe birlikte bağlıyız" mesajının verildiği toplantıda, Vodafone'un Türkiye'deki 20 yıllık yolculuğunun yanı sıra geleceğe yönelik hedef ve stratejileri paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve sunumlarda 5G hazırlıkları, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği ile yerli ve milli tedarikçi ekosistemine yönelik yatırımlar ele alındı.

Küresel ölçekte 26 milyar avronun üzerinde satın alma gücüne sahip Vodafone, tedarikçileri için farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunuyor.

İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini tüm tedarikçi ekosistemine entegre eden şirket, siber güvenlik ve veri koruma alanlarında kontrollerle tedarik zinciri güvenilirliğini güçlendiriyor.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik prensiplerini tedarikçi seçim süreçlerinin bileşenlerinden biri haline getiren Vodafone, çevresel sorumluluğu esas alan sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyor.

"330 milyondan fazla bireysel müşteriye hizmet sunuyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak Avrupa ve Afrika'nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden biri olduklarını belirtti.

Aksoy, 60 ülkenin 15'inde kendi markalarıyla faaliyet gösterdiklerini, 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunduklarını ve dünya genelinde 220 milyondan fazla cihazı birbirine bağladıklarını aktardı.

Türkiye'de ise Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biri olduklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"20 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar lirayı aşmış durumda. Türkiye'de 50 milyar liralık satın alma hacmine, 1200'ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6 bin satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu ekosistemle, yaklaşık 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz."

Tedarikçi yönetiminde birlikte çözüm geliştirmeyi esas alan stratejik ortaklıklar kurmaya önem verdiklerini belirten Aksoy, sadece fiyat odağıyla bakmayarak, kurumsal hassasiyetleri konusunda kendileriyle paralel düşünen ve hareket eden firmalarla çok daha fazla işbirliği yaptıkları bir çalışma biçimine geçtiklerini vurguladı.

Aksoy, "Kendini geliştirmeye devam eden, kısa vadeli getiri yerine uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan ve kalite, hız ve dijital yetkinlikler anlamında fark yaratan tedarikçilerimiz için hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyüme fırsatları sunmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tedarikçilerimizle üretecek, Türkiye'de kazandıklarımızı yine Türkiye için değere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"En hızlı büyüyen operatör olmayı hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel de uzun yıllardır sektörde gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Son 2,5 yıldır söz konusu hedefi istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydeden Jalel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"???????Türkiye'de başardıklarımızla Vodafone Grubu'nun global finansal tablolarında da önemli bir yere sahibiz. 2025-26 mali yılımız da bu açıdan başarılı geçiyor. Nisan-Eylül 2025 dönemini kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, şirketimizin servis gelirleri 64,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız 23,7 milyar lira oldu. Bu sonuçlarla, gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefini mali yılımızın ilk yarısı itibarıyla da gerçekleştirmiş olduk. Bu yolculukta bizimle birlikte olan tedarikçilerimize teşekkür ediyoruz."