Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Nascimento, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Hasan Hüseyin Mermer)
Setler: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11
Süre: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.