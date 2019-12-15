Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Nascimento, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Hasan Hüseyin Mermer)

Setler: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11

Süre: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Muhammet Kaya, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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