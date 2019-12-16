Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ogbai, Caner Pekşen, Emre Fırat)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ogbai, Caner Pekşen, Emre Fırat)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, Ersin Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Uğur Kılınç, Hüseyin Şahin, Esat Dalgıç)

Setler: 21-25, 25-23, 14-25, 25-23, 12-15

Süre: 147 dakika (33, 32, 25, 34, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Şenyurt, Sigorta, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı
Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma

Son Dakika Haberleri
00:24 Mehmet Özdilek: Konsantrasyonumuz yüksekti - Son Dakika Spor
00:24 Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik - Son Dakika Spor
00:09 Ünal Karaman'a tepki: "Bu takım neden oynamıyor" - Son Dakika Spor
00:09 Okan Buruk: "Saygı duyuyorum, bizi uyuttular" - Son Dakika Spor
00:02 Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Son Dakika Spor
23:17 Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! - Son Dakika Spor
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]