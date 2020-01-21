Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Mert Nevzat Güneş, Efe Er, Berkan Bozan)

Setler: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20

Süre: 123 dakika (42, 32, 23, 26)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

İnegöl Belediyespor, Bora Füzesi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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