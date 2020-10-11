Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

11.10.2020 19:17
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Zeki Babutçu, Erkan SarıBursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Baroti, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Uğur Kılıç)Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Polajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Alperay...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Zeki Babutçu, Erkan Sarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Melo, Baroti, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Uğur Kılıç)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Polajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, HasanBalcıoğlu, Okay Serce, Fatih Ürün, Enaboifo, Berkan Eryüz)

Setler: 24-26, 25-20, 25-20, 23-25, 15-11

Süre: 151 dakika (32, 31, 34, 35, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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