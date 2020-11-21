Salon: Sorgun
Hakemler: Koray Yılmazgil, Hüseyin Kamber
Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 82 (25, 27, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde, Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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