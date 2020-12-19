Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kanber
Tokat Belediye Plevne: West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam, Furkan Aydın, ( Semih Çelik, Atakan Topal)
İnegöl Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Tudor Valchev, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Arslan)
Setler: 21-25, 20-25, 25-23, 25-22, 10-15
Süreler: 144 dakika (30, 30, 35, 31, 18)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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