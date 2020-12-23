İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
SALON: İnegöl
HAKEMLER: İbrahim Ünal, İlknur ÇakarİNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Todor, (Caner Dengin ) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Ahmet Umur Şahin, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Baturay Serciler ( Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Fırat Erden Çevikel)SETLER: 25-21, 25-20, 25-22
SÜRE: 78 dakika (29, 23, 26 )
Kaynak: DHA
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