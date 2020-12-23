İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

23.12.2020 19:17
İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SALON: İnegöl

HAKEMLER: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Todor, (Caner Dengin ) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Ahmet Umur Şahin, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Baturay Serciler ( Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul,  Fırat Erden Çevikel)SETLER: 25-21, 25-20, 25-22

SÜRE: 78 dakika (29, 23, 26 )


İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İbrahim Ünal, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor


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