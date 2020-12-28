Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Sema Kayıkçı, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin...

Salon: Arhavi Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz) Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken) Setler: 20-25, 20-25, 15-25 Süre: 71 dakika (27, 24, 20) ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.??????????????

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