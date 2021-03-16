Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Gazmend Husaj, Uğur Kılıç, Ghafour, Melo (Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berkan Eryüz, Boğaçan Zambak)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vargas, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Setler: 20-25, 23-25, 19-25

Süre: 86 dakika (27, 31, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bursa temsilcisi, bu sonuçla ligi 13. sırada tamamladı ve bir alt lige düştü.