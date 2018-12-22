Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

3 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin)

Setler: 25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 13-15

Süre: 126 dakika (26, 25, 31, 26, 18)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:49 Kaynak: AA

Marshall, Hüseyin Koç, Sigorta, Spor
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