Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen, Kadir Cin)
Setler: 25-20, 19-25, 22-25, 25-18, 13-15
Süre: 126 dakika (26, 25, 31, 26, 18)
Voleybolda AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.