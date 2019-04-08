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Voleybol: Erkekler 1. Lig

55 dakika önce

Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final maçında Sorgun Belediyespor. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek 3'te 3 yaptığı grubunu lider tamamladı.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final maçında Sorgun Belediyespor. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek 3'te 3 yaptığı grubunu lider tamamladı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Bursa Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazandı. Karşılıklı ataklarla başlanan ikinci sette üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Maçın 3. setinde rakibine büyük üstünlük sağlayan Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-17 kazanıp setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 4. setinde Sorgun Belediyespor karşısında iyi bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi seti 25-20 kazanarak durumu 2-2 yapıtı.

Sorgun Belediyespor maçın final setinde de rakibini 15-13 yenerek sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.

Kayseri'de 3 gün süren karşılaşmalarda 3 maç oynayan Yozgat temsilcisi, 3 maçını da kazanarak 7 puan topladı ve grubunu ilk sırada bitirdi.

Sorgun Belediyespor yine Kayseri'de 19-21 Nisan'da yapılacak final maçında, Beşiktaş, Erzurum Palandöken Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Sorgun Belediyespor, Spor
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