Voleybol: Erkekler 1. Lig

Voleybol Federasyonu
Erkekler 1. Lig yarı final maçında Sorgun
Belediyespor. Bursa Büyükşehir Belediyespor
'u 3-2 yenerek 3'te 3 yaptığı grubunu lider tamamladı. Kayseri Atatürk
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Bursa Büyükşehir Belediyespor
25-22 kazandı. Karşılıklı ataklarla başlanan ikinci sette üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.
Maçın 3. setinde rakibine büyük üstünlük sağlayan Sorgun Belediyespor, bu seti de 25-17 kazanıp setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 4. setinde Sorgun Belediyespor karşısında iyi bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi seti 25-20 kazanarak durumu 2-2 yapıtı.
Sorgun Belediyespor maçın final setinde de rakibini 15-13 yenerek sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.
Kayseri'de 3 gün süren karşılaşmalarda 3 maç oynayan Yozgat
temsilcisi, 3 maçını da kazanarak 7 puan topladı ve grubunu ilk sırada bitirdi.
Sorgun Belediyespor yine Kayseri'de 19-21 Nisan'da yapılacak final maçında, Beşiktaş
, Erzurum Palandöken Belediyespor
ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.