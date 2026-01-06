Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Salihli'de Başladı - Son Dakika
Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Salihli'de Başladı

Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Salihli\'de Başladı
06.01.2026 17:17
Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı, 347 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Grup Müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

Ramiz Turan Spor Kompleksi'ndeki açılış töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Organizasyon, Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Manisa, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya'dan okul takımlarının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 187, kızlarda 160 olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye şampiyonasına katılabilmek için mücadele edecek.

Müsabakalar 8 Ocak'taki karşılaşmaların ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Salihli'de Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Salihli'de Başladı
