Voleybol: Hazırlık maçı

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan İnal, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Greciano, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Burakhan Tosun, Berkun Üstündağ, Bahov ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Efe Er)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Avcı Batuhan, Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Candido, Cengiz Mustafa (Caner Dengin, Burak Çevik, Ali Enis Ay, Hoag)
Setler: 18-25, 21-25, 16-25
Süre: 73 dakika (27, 29, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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Kaynak: AA
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