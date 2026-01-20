Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi

Karabük'te 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, centilmence mücadeleleri ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Müsabakalar sonunda Yurdum Spor Kulübü il birincisi olurken, Karabük Safkar Spor Kulübü ikinci, Safranbolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Lokman Mollaoğulları ile Serdar Ali Osman Sevim tarafından takdim edildi. - KARABÜK