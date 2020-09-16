Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Sezen Keskekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Büşra Şahin ( Berin Yıldırım, Ebrar Karakurt, Merve Dalbeler, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)
Setler: 25-20, 24-26, 19-25, 10-25
Süre: 109 dakika (27, 35, 29, 18)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:33 - Kaynak: AA
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