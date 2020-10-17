Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak

Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi

Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi