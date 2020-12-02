Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş
Beşiktaş: Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ece Deniz Uçarı (Göknur Silen, Erce Kasapoğlu)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga (Elif Boran, Işıl Öz, Dilan Yaşar)
Setler: 17-25, 14-25, 18-25
Süre: 66 dakika (21, 21, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor